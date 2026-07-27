  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Kara yoluyla ulaşımı yok! Sadece denizden erişim var... İşte çoğu kişinin bilmediği 10 koy

Kara yoluyla ulaşımı yok! Sadece denizden erişim var... İşte çoğu kişinin bilmediği 10 koy

Ege'nin ve Akdeniz'in sadece denizden erişilebilen bakir koyları, turkuaz suları ve el değmemiş doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Kalabalıktan uzaklaşıp huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için Ege'nin en özel 10 gizli koyunu bir araya getirdik.

Kara yoluyla ulaşımı yok! Sadece denizden erişim var... İşte çoğu kişinin bilmediği 10 koy - Sayfa 1

Ege kıyılarında karayoluyla erişilemeyen, yalnızca tekne veya mavi yolculuk rotalarıyla keşfedilebilen birbirinden büyüleyici koylar bulunuyor. Doğal güzelliğini koruyan bu saklı cennetler, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. İşte Ege'nin en bakir 10 koyu.

1 | 12
Kara yoluyla ulaşımı yok! Sadece denizden erişim var... İşte çoğu kişinin bilmediği 10 koy - Sayfa 2

1. Küçük Çatı Koyu

2 | 12
Kara yoluyla ulaşımı yok! Sadece denizden erişim var... İşte çoğu kişinin bilmediği 10 koy - Sayfa 3

2. Turunç Pınarı Koyu

3 | 12
Kara yoluyla ulaşımı yok! Sadece denizden erişim var... İşte çoğu kişinin bilmediği 10 koy - Sayfa 4

3. Domuz Çukuru Koyu

4 | 12