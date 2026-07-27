Kara yoluyla ulaşımı yok! Sadece denizden erişim var... İşte çoğu kişinin bilmediği 10 koy
Ege'nin ve Akdeniz'in sadece denizden erişilebilen bakir koyları, turkuaz suları ve el değmemiş doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Kalabalıktan uzaklaşıp huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için Ege'nin en özel 10 gizli koyunu bir araya getirdik.
Ege kıyılarında karayoluyla erişilemeyen, yalnızca tekne veya mavi yolculuk rotalarıyla keşfedilebilen birbirinden büyüleyici koylar bulunuyor. Doğal güzelliğini koruyan bu saklı cennetler, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor. İşte Ege'nin en bakir 10 koyu.
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