Karadeniz'deki 18 ilin eski isimleri ortaya çıktı: Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun...
Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin kuzey bölgesinde bulunur ve ismini kıyısında yer aldığı Karadeniz’den alır. Engebeli ve dağlık yapısıyla ön plana çıkan bölgede tarih süresince pek çok medeniyet iz bırakmıştır. Antik Çağ’da Miletoslular kıyı şehirleri kurmuş, sonrasında Pontus Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerinde bölge mühim bir ticaret ve savunma merkezi olmuştur.
1461 senesinde Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethetmesiyle Osmanlı topraklarına dahil edilen bölge, stratejik hassasiyeti sebebiyle bilhassa Rusya ile gerçekleşen savaşlarda kritik rol oynamıştır. Tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Karadeniz Bölgesi'nde hali hazırda 18 il bulunur ve bu iller geçmişten günümüze farklı isimlere sahip olmuştur. İşte Karadeniz'deki 18 ilin eski isimleri: