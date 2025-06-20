Karadeniz'deki 18 ilin eski isimleri ortaya çıktı: Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun...

1461 senesinde Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethetmesiyle Osmanlı topraklarına dahil edilen bölge, stratejik hassasiyeti sebebiyle bilhassa Rusya ile gerçekleşen savaşlarda kritik rol oynamıştır. Tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Karadeniz Bölgesi'nde hali hazırda 18 il bulunur ve bu iller geçmişten günümüze farklı isimlere sahip olmuştur. İşte Karadeniz'deki 18 ilin eski isimleri: