Karanlık Oda dizisine Uraz Kaygılaroğlu dahil oldu! Uraz Kaygılaroğlu kimdir?
Karanlık Oda dizisine Uraz Kaygılaroğlu dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyuncusu ve sunucu olan Uraz Kaygılaroğlu dizide Atlas karakterine hayat verecek. Peki, Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Uraz Kaygılaroğlu kimdir?
30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Uraz Kaygılaroğlu, Türk oyuncu ve sunucudur. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu.
Oyunculuğa, 2008 yılında Star TV'de ekrana gelen ve 8 bölüm yayımlanan Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü canlandırarak başladı. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Canburger, 2012-2013 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa, TRT 1'de yayımlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer, Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt, Baba Candır dizisinde Haluk Güney, 2017 yılında Show TV'de yayımlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki, Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı rolünü canlandırdı. 2021'de çekimleri tamamlanan Erşan Kuneri isimli dizide rol aldı.
Oyunculuğun yanı sıra televizyon yarışma programlarında sunuculuk yaptı. TRT 1'de yayınlanan Tam Zamanı ve Kuyruk adlı yarışmaların, Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı.
Rol aldığı ilk sinema filmi Mezuniyet (2009) idi. Ardından Eltilerin Savaşı, Ejder Kapanı, Karakomik Filmler, Çakallarla Dans 5, Nerede Kalmıştık, Dönerse Senindir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun ve Bamsı Beyrek adlı filmlerde rol aldı.
Haziran 2014'te oyuncu Melis İşiten'le evlendi. Ada (d. 5 Aralık 2016) adında bir kızı oldu. Çift, Temmuz 2019'da boşandı.
2017 sonunda açılan Snob Street Food adlı fast food zincirine ortak oldu.