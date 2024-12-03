Kardelenler dizisinin kadrosuna Serhat Kılıç dahil oldu! Serhat Kılıç kimdir?

Serhat Kılıç kimdir?

8 Temmuz 1975 yılında Ankara’da doğan Serhat Mustafa Kılıç, Türk sinema-tiyatro oyuncusu, televizyoncu ve şarkıcıdır.

8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Malatyalıdır. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur. 1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı.