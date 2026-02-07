Kargo firmalarında en yüksek pazar payı belli oldu! Lider şirket zirvede çok ama çok yalnız
Türkiye’de kargo ekosisteminin güncel dağılımı açıklandı. E-ticaretin tesiriyle büyümesini sürdüren sektörde lider firma, en yakın rakibine fark atarak zirvede yalnız başına kaldı.
Kargo sektöründe pazar paylarına göre gerçekleştirilen son değerlendirme, söz konusu ekosistemde dengelerin ne şekilde değiştiğini ortaya koyarken, Trendyol Express’in yaklaşık yüzde 30’luk oranla açık ara lider olduğunu gösterdi.
