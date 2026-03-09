  1. Ekonomim
  4. Karını yüzde 6.066 artırdı, rekor kırdı! İşte net karını en çok artıran 10 şirket

Borsa İstanbul’da bilanço mevsimi sürerken firmaların kâr verimliliği yatırımcıların odağında yer alıyor. Paylaşılan finansal neticelere göre bazı şirketler net kârlarını katlayarak dikkat çekici büyüme oranlarına erişti.

Firmaların paylaştığı son finansallar, Borsa İstanbul’da kârlılık yarışını tekrardan gündeme taşıdı. Cari dönemde net kârını en yüksek oranda artıran şirketler listesinde yer alan firmalar, güçlü büyüme performanslarıyla yatırımcıların ilgisini çekti. İşte net karını en çok artıran 10 şirket

Tera Yatırım (TERA): %6.921

Pınar Et ve Un Sanayi (PETUN): %6.066

Yünsa Yünlü Sanayi (YUNSA): %1.923

