Karkas et verimi en yüksek 10 ırk: Kurban seçerken aklınızda bulunsun

Kurbanlık hayvan seçerken kapak atması (2 yaşını geçmiş olması), temiz bakımlı olması, tırnaklarda sorun olmaması gibi özellikler aranır. Bunun yanında hayvanların et verimi de önemlidir. Genellikle kurban hayvanları besi sistemiyle büyütülen, melez hayvanlardır. Bu neden et kalitesi ve randımanı düşük olabilir. Siz de şimdi paylaşacağımız ırkları tercih ederek daha lezzetli ve karkas verimi yüksek hayvanları seçebilirsiniz.