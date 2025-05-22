Karkas et verimi en yüksek 10 ırk: Kurban seçerken aklınızda bulunsun
Hem ulusal hem de yerel kaynakların yaptığı araştırmalara göre, et verimi en yüksek hayvanlar açıklandı. Buna göre karkas oranı en yüksek kurbanlık boğa dana ırkları belli oldu
Kurbanlık hayvan seçerken kapak atması (2 yaşını geçmiş olması), temiz bakımlı olması, tırnaklarda sorun olmaması gibi özellikler aranır. Bunun yanında hayvanların et verimi de önemlidir. Genellikle kurban hayvanları besi sistemiyle büyütülen, melez hayvanlardır. Bu neden et kalitesi ve randımanı düşük olabilir. Siz de şimdi paylaşacağımız ırkları tercih ederek daha lezzetli ve karkas verimi yüksek hayvanları seçebilirsiniz.
Brangus
Karkas randımanı: %60-65
Angus × Brahman melezi; mermerleşme Angus’tan, dayanıklılık Brahman’dan gelir.
Lezzetli ve kaliteli et sağlar.
Romagnola
Karkas randımanı: %62-66
İtalya kökenli; güçlü kas yapısı, lezzetli ve ince lifli et üretir.
Uzun kemikli yapıya rağmen randımanı iyidir.