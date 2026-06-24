Karlanma ve buzlanmaya son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba KeySmart No-Frost Buzdolabı geliyor
Karlanma ve buzlanmaya son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba KeySmart No-Frost Buzdolabı geliyor
BİM aktüel ürünler kataloğu kapsamında, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren karlanma ve buzlanma sorununu tamamen ortadan kaldıran KeySmart No-Frost buzdolabı çeşitleri satışa sunuluyor. Mutfaklarda buz temizleme derdine son veren bu modeller, geniş iç hacimleri ve düşük enerji tüketimleriyle öne çıkıyor. Farklı boyut seçenekleriyle raflardaki yerini alacak olan yeni nesil cihazlar, bütçe dostu fiyat avantajlarıyla ev ekonomisine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 33,900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 24,900 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 17,900 TL
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KEYSMART BOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE
Fiyat: 19,900 TL
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