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  4. Karlanma ve buzlanmaya son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba KeySmart No-Frost Buzdolabı geliyor

Karlanma ve buzlanmaya son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba KeySmart No-Frost Buzdolabı geliyor

BİM aktüel ürünler kataloğu kapsamında, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren karlanma ve buzlanma sorununu tamamen ortadan kaldıran KeySmart No-Frost buzdolabı çeşitleri satışa sunuluyor. Mutfaklarda buz temizleme derdine son veren bu modeller, geniş iç hacimleri ve düşük enerji tüketimleriyle öne çıkıyor. Farklı boyut seçenekleriyle raflardaki yerini alacak olan yeni nesil cihazlar, bütçe dostu fiyat avantajlarıyla ev ekonomisine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

Karlanma ve buzlanmaya son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba KeySmart No-Frost Buzdolabı geliyor - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 33,900 TL

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Karlanma ve buzlanmaya son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba KeySmart No-Frost Buzdolabı geliyor - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE


Fiyat: 24,900 TL

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Karlanma ve buzlanmaya son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba KeySmart No-Frost Buzdolabı geliyor - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 17,900 TL

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Karlanma ve buzlanmaya son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba KeySmart No-Frost Buzdolabı geliyor - Sayfa 4

KEYSMART BOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE

Fiyat: 19,900 TL

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