Kaşık kaşık şifa: Keçiboynuzu pekmezi neye iyi gelir? İşte keçiboynuzu pekmezinin faydaları

ANADOLU’NUN ASIRLIK ŞİFA MİRASI YENİDEN SAHNEDE

Geleneksel mutfak kültürümüzün en değerli ögelerinden biri olan keçiboynuzu pekmezi, modern dünyada yükselen sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte yeniden hak ettiği ilgiyi görüyor. Akdeniz iklimine özgü keçiboynuzu ağaçlarının meyvelerinden elde edilen bu yoğun ve lezzetli sıvı, yüzyıllardır Anadolu topraklarında doğal bir ilaç olarak kabul ediliyor. Katkı maddesi içermeyen saf yapısıyla dikkat çeken ürün, günümüzde kimyasal takviyelere karşı en güçlü doğal alternatiflerin başında geliyor.