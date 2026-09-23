Kazandığı maaşla şaşırtan 10 meslek. Üstelik birçoğu için üniversite bile okumaya gerek yok.
Günümüzde kıymeti daha da anlaşılan birçok meslek ustalaştırdığı isimlere göründüğünden ve tahmin edildiğinden daha çok kazanç sağlıyor.
Sanayi, inşaat ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kritik meslek gruplarının kazanç aralıkları açıklandı.
Sahada görev yapan nitelikli personellerin ortalama gelirleri elli bin liradan başlarken, bazı operasyonel alanlarda üst sınır yüz kırk bin lirayı bulabiliyor.
Özellikle büyük projelerde sorumluluk üstlenen tecrübeli çalışanlar, sundukları teknik yetkinlikler sayesinde bu skala içerisindeki en yüksek kazanç seviyelerine ulaşabiliyor.