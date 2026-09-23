  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Kazandığı maaşla şaşırtan 10 meslek. Üstelik birçoğu için üniversite bile okumaya gerek yok.

Kazandığı maaşla şaşırtan 10 meslek. Üstelik birçoğu için üniversite bile okumaya gerek yok.

Günümüzde kıymeti daha da anlaşılan birçok meslek ustalaştırdığı isimlere göründüğünden ve tahmin edildiğinden daha çok kazanç sağlıyor.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Kazandığı maaşla şaşırtan 10 meslek. Üstelik birçoğu için üniversite bile okumaya gerek yok. - Sayfa 1

Sanayi, inşaat ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kritik meslek gruplarının kazanç aralıkları açıklandı.

1 | 14
Kazandığı maaşla şaşırtan 10 meslek. Üstelik birçoğu için üniversite bile okumaya gerek yok. - Sayfa 2

Sahada görev yapan nitelikli personellerin ortalama gelirleri elli bin liradan başlarken, bazı operasyonel alanlarda üst sınır yüz kırk bin lirayı bulabiliyor.

2 | 14
Kazandığı maaşla şaşırtan 10 meslek. Üstelik birçoğu için üniversite bile okumaya gerek yok. - Sayfa 3

Özellikle büyük projelerde sorumluluk üstlenen tecrübeli çalışanlar, sundukları teknik yetkinlikler sayesinde bu skala içerisindeki en yüksek kazanç seviyelerine ulaşabiliyor.

3 | 14
Kazandığı maaşla şaşırtan 10 meslek. Üstelik birçoğu için üniversite bile okumaya gerek yok. - Sayfa 4

ASGARİ ÜCRETTEN KAT KAT FAZLA MAAŞ ALIYORLAR

Eğitim Danışmanı İsmail Koç, en çok kazandıran 10 mesleği şöyle sıraladı:

 

4 | 14