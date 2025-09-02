Kazanılması en zor 15 tıp fakültesi açıklandı! İlk sırada ne Koç var ne de Acıbadem...

Bu yıl açıklanan yerleştirme sonuçları, tıp fakülteleri arasında rekabetin daha da arttığını gösterdi. Özellikle ilk 15 sırada yer alan fakülteler, Türkiye’nin en yüksek taban başarı sıralamalarına ulaşarak en zor kazanılan bölümler arasına girdi. Öğrenciler için tercih maratonunun zirvesini oluşturan bu fakülteler, kalite ve başarı çıtasını bir kez daha gözler önüne serdi.