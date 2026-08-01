Kendi enerjini kendin üret: 5-11 Ağustos'ta BİM'e 12'li Jinko Solar Güneş Paneli Seti geliyor
Güneş ışınlarını maksimum verimle elektriğe dönüştüren, çift camlı dayanıklı tasarımı ve 30 yıla varan performans garantisiyle geleceğe yatırım yapan bu yüksek teknolojili güneş panelleri, faturalarınızı sıfırlarken doğaya ve bütçenize büyük katkı sağlıyor. 625 Watt çıkış gücüne sahip 12'li Jinko Solar güneş paneli, peşin fiyatına 6 taksit seçeneği ve 99.000 TL fiyatıyla 5 Ağustos Çarşamba ile 11 Ağustos Salı tarihleri arasında BİM raflarında sizi bekliyor.
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