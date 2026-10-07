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KENDİ TARZINIZI YARATIN: A101’E SINGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 8-14 EKİM)

A101, 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni "Aldın Aldın" kataloğuyla evde kendi kıyafetlerini tasarlamak isteyenlere büyük bir müjde verdi. Bu perşembe günü raflarda yerini alacak olan dünyaca ünlü Singer Brilliance dikiş makinesi, uygun fiyatı ve gelişmiş özellikleriyle haftanın en çok konuşulan fırsatlarından biri olmaya aday!

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KENDİ TARZINIZI YARATIN: A101’E SINGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 1

APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 54,990 TL

VOLTA VT5 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 94,990 TL

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KENDİ TARZINIZI YARATIN: A101’E SINGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 2

TOSHIBA 55UV2363DT-55UV1563DT 55” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 21,999 TL

TOSHIBA 65UV2363DT/65UV1563DT 65” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 30,999 TL

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KENDİ TARZINIZI YARATIN: A101’E SINGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 3

SEG 12 KİŞİLİK BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,999 TL

SEG 15 PROGRAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

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KENDİ TARZINIZI YARATIN: A101’E SINGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 4

VESTEL 22KW EVC04 SMART, Wİ-Fİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU

Fiyat: 26,990 TL

SKOLD MD-821 MOTOR KASKI

Fiyat: 1,899 TL

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