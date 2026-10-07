KENDİ TARZINIZI YARATIN: A101’E SINGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 8-14 EKİM)
A101, 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni "Aldın Aldın" kataloğuyla evde kendi kıyafetlerini tasarlamak isteyenlere büyük bir müjde verdi. Bu perşembe günü raflarda yerini alacak olan dünyaca ünlü Singer Brilliance dikiş makinesi, uygun fiyatı ve gelişmiş özellikleriyle haftanın en çok konuşulan fırsatlarından biri olmaya aday!
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APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 54,990 TL
VOLTA VT5 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
Fiyat: 94,990 TL
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TOSHIBA 55UV2363DT-55UV1563DT 55” 4K UHD VIDAA TV
Fiyat: 21,999 TL
TOSHIBA 65UV2363DT/65UV1563DT 65” 4K UHD VIDAA TV
Fiyat: 30,999 TL
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SEG 12 KİŞİLİK BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 15,999 TL
SEG 15 PROGRAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 16,999 TL
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