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Kesinlikle uzak durulması gereken 10 otomobil motoru. Piston kırıyor, kurum birikiyor, yatak sarıyor

Motor yaşı genç olsa da sürekli kronik arızalarla sanayiden çıkmayan ve sahiplerini yoran 10 motor türü belli oldu. Ekonomim.com’un derlediği bilgiye göre birçok ünlü marka listede…

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Kesinlikle uzak durulması gereken 10 otomobil motoru. Piston kırıyor, kurum birikiyor, yatak sarıyor - Sayfa 1

Otomotiv sektöründe bazı yaygın motor tiplerinde görülen kronik teknik aksaklıklar, araç sahiplerine ağır mali yükler çıkarıyor.

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Kesinlikle uzak durulması gereken 10 otomobil motoru. Piston kırıyor, kurum birikiyor, yatak sarıyor - Sayfa 2

Yağlama sistemlerindeki tıkanmalar, parça kırılmaları ve yetersiz soğutma gibi tasarım kaynaklı sorunlar; motor kitlenmesinden yüksek işçilik masraflarına kadar ciddi mağduriyetlere yol açıyor.

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Kesinlikle uzak durulması gereken 10 otomobil motoru. Piston kırıyor, kurum birikiyor, yatak sarıyor - Sayfa 3

Uzmanlar, ikinci el araç alacak sürücüleri kronik arızalara karşı dikkatli olmaları ve bakımları aksatmamaları konusunda uyarıyor.

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Kesinlikle uzak durulması gereken 10 otomobil motoru. Piston kırıyor, kurum birikiyor, yatak sarıyor - Sayfa 4

HER AN MASRAF ÇIKARMA TEHLİKESİ VAR

İşte masraf çıkarma riski olan 10 motor türü:

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