Kesinlikle uzak durulması gereken 10 otomobil motoru. Piston kırıyor, kurum birikiyor, yatak sarıyor
Motor yaşı genç olsa da sürekli kronik arızalarla sanayiden çıkmayan ve sahiplerini yoran 10 motor türü belli oldu. Ekonomim.com’un derlediği bilgiye göre birçok ünlü marka listede…
Otomotiv sektöründe bazı yaygın motor tiplerinde görülen kronik teknik aksaklıklar, araç sahiplerine ağır mali yükler çıkarıyor.
Yağlama sistemlerindeki tıkanmalar, parça kırılmaları ve yetersiz soğutma gibi tasarım kaynaklı sorunlar; motor kitlenmesinden yüksek işçilik masraflarına kadar ciddi mağduriyetlere yol açıyor.
Uzmanlar, ikinci el araç alacak sürücüleri kronik arızalara karşı dikkatli olmaları ve bakımları aksatmamaları konusunda uyarıyor.