Kilometre göstergesi 300.000’i aştı fakat hala satılıyor. İşte alıcısı her koşulda hazır 10 otomobil
Türkiye şartlarında ucuz bakım maliyeti olan, alanı da satanı da üzmeyen kilometre bu 10 otomobil güven veriyor.
Türkiye ikinci el otomobil piyasasında yüksek kilometre, alıcılar için artık bir engel olmaktan çıkıyor.
Yedek parça bolluğu, dayanıklı motor yapıları ve bakım kolaylığı sayesinde rüştünü ispatlamış popüler modeller, 300 bin kilometreyi devirse bile ilanlarda uzun süre kalmıyor.
Doğru fiyatlanan araçlar, piyasadaki yüksek talep nedeniyle adeta nakit para gibi kısa sürede el değiştiriyor.