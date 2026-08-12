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  4. Kilometre göstergesi 300.000’i aştı fakat hala satılıyor. İşte alıcısı her koşulda hazır 10 otomobil

Kilometre göstergesi 300.000’i aştı fakat hala satılıyor. İşte alıcısı her koşulda hazır 10 otomobil

Türkiye şartlarında ucuz bakım maliyeti olan, alanı da satanı da üzmeyen kilometre bu 10 otomobil güven veriyor.

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Kilometre göstergesi 300.000’i aştı fakat hala satılıyor. İşte alıcısı her koşulda hazır 10 otomobil - Sayfa 1

Türkiye ikinci el otomobil piyasasında yüksek kilometre, alıcılar için artık bir engel olmaktan çıkıyor.

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Kilometre göstergesi 300.000’i aştı fakat hala satılıyor. İşte alıcısı her koşulda hazır 10 otomobil - Sayfa 2

Yedek parça bolluğu, dayanıklı motor yapıları ve bakım kolaylığı sayesinde rüştünü ispatlamış popüler modeller, 300 bin kilometreyi devirse bile ilanlarda uzun süre kalmıyor.

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Kilometre göstergesi 300.000’i aştı fakat hala satılıyor. İşte alıcısı her koşulda hazır 10 otomobil - Sayfa 3

Doğru fiyatlanan araçlar, piyasadaki yüksek talep nedeniyle adeta nakit para gibi kısa sürede el değiştiriyor.

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Kilometre göstergesi 300.000’i aştı fakat hala satılıyor. İşte alıcısı her koşulda hazır 10 otomobil - Sayfa 4

İşte Türkiye’de kilometre göstergesi sadece sayıdan ibaret olan 10 otomobil:

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