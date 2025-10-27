Bim 29 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Pirge Çantalı Bıçak Seti geliyor!

  1. Ekonomim
BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 29 Ekim 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 29 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 29 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...

MARINA GRILL KUZİNE FIRINLI KAMP VE EV SOBASI


Fiyat: 5,990 TL

1 | 18
KERVANCI BOHEM 3 KAPAKLI ASKILIKLI PORTMANTO


Fiyat: 4,999 TL

2 | 18
KERVANCI SERA 2 ÇEKMECELİ KOMODİN


Fiyat: 1,299 TL

3 | 18
KERVANCI ASOS 4 KAPAKLI 2 ÇEKMECELİ GARDIROP


Fiyat: 5,990 TL

4 | 18