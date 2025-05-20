KİM’de ayçiçek yağı ve 30’lu yumurtada damping! (KİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
KİM’de ayçiçek yağı ve 30’lu yumurtada damping! (KİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
KİM’de Kim Kart ile indirimler sürüyor. KİM’de 27 Mayıs tarihine kadar Kim Kart ile yapacağınız alışverişlerinizde geçerli ayçiçeği yağı, 30’lu yumurta ve birçok gıda ürününde indirim fırsatları sizleri bekliyor. Peki, KİM'de 27 Mayıs tarihine kadar hangi ürünlerde indirim var? KİM aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, KİM 27 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu...
UYUM KLASİK BEYAZ PEYNİR KG
Fiyat: 249,99 TL
ERİŞ UN 4 KG
Fiyat: 99,99 TL
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30’LU YUMURTA M BOY
Fiyat: 139,99 TL
SÜTAŞ YARIM YAĞLI YOĞURT 3 KG
Fiyat: 119,99 TL
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İPEK DOMATES SALÇASI 1650 GRAM
Fiyat: 89,99 TL
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE
Fiyat: 379,99 TL
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LIPTON YELLOW LABEL DEMLİK ÇAY 480 GRAM 150’Lİ
Fiyat: 149,99 TL
ETİ CİCİBEBE 700 GRAM
Fiyat: 89,95 TL
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