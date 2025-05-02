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KİM'de Büyük Bahar Şenliği başladı: Ette büyük indirim! (KİM 3-11 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

KİM’de indirimler sürüyor. KİM’de 3-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında birçok gıda ve temizlik ürününde dev indirim fırsatları sizleri bekliyor. Peki, KİM'de 3-11 Mayıs tarihlerinde hangi ürünlerde indirim var? 3-11 Mayıs tarihlerinde KİM’e hangi ürünler geliyor? KİM 3-11 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, KİM 3-11 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu...

KİM'de Büyük Bahar Şenliği başladı: Ette büyük indirim! (KİM 3-11 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

BÜTÜN PİLİÇ KG

Fiyat: 79,99 TL

DANA TRANÇ KG

Fiyat: 460 TL

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 4 LİTRE

Fiyat: 279,99 TL

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KİM'de Büyük Bahar Şenliği başladı: Ette büyük indirim! (KİM 3-11 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

PİLİÇ BAGET KG

Fiyat: 99,99 TL

PİLİÇ BONFİLE BABY KG

Fiyat: 149,99 TL

BEŞLER GOLD FERMENTE SUCUK 300 GRAM

Fiyat: 179,99 TL

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KİM'de Büyük Bahar Şenliği başladı: Ette büyük indirim! (KİM 3-11 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KİM'İN OSMANCIK PİRİNÇ 2000 GRAM

Fiyat: 129,99 TL

KİM'İN TOZ ŞEKER 5000 GRAM

Fiyat: 179,99 TL

TAMEK DOMATES SALÇASI 830 GRAM

Fiyat: 34,99 tl

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KİM'de Büyük Bahar Şenliği başladı: Ette büyük indirim! (KİM 3-11 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

FINISH QUANTUM BULAŞIK TABLETİ 72'Lİ

Fiyat: 299,99 TL

YUMOŞ EXTRA 1440 ML ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 119,99 TL

SOLO HAVLU 16'LI

Fiyat: 159,99 TL

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