KİM'de Büyük Bahar Şenliği başladı: Ette büyük indirim! (KİM 3-11 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
KİM’de indirimler sürüyor. KİM’de 3-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında birçok gıda ve temizlik ürününde dev indirim fırsatları sizleri bekliyor. Peki, KİM'de 3-11 Mayıs tarihlerinde hangi ürünlerde indirim var? 3-11 Mayıs tarihlerinde KİM’e hangi ürünler geliyor? KİM 3-11 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, KİM 3-11 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu...
BÜTÜN PİLİÇ KG
Fiyat: 79,99 TL
DANA TRANÇ KG
Fiyat: 460 TL
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 4 LİTRE
Fiyat: 279,99 TL
PİLİÇ BAGET KG
Fiyat: 99,99 TL
PİLİÇ BONFİLE BABY KG
Fiyat: 149,99 TL
BEŞLER GOLD FERMENTE SUCUK 300 GRAM
Fiyat: 179,99 TL
KİM'İN OSMANCIK PİRİNÇ 2000 GRAM
Fiyat: 129,99 TL
KİM'İN TOZ ŞEKER 5000 GRAM
Fiyat: 179,99 TL
TAMEK DOMATES SALÇASI 830 GRAM
Fiyat: 34,99 tl
FINISH QUANTUM BULAŞIK TABLETİ 72'Lİ
Fiyat: 299,99 TL
YUMOŞ EXTRA 1440 ML ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 119,99 TL
SOLO HAVLU 16'LI
Fiyat: 159,99 TL