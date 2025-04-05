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  4. Kim’de gıdadan deterjana hafta sonuna özel indirim fırsatı! (KİM 5-8 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Kim’de gıdadan deterjana hafta sonuna özel indirim fırsatı! (KİM 5-8 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Kim’de indirimler sürüyor. Kim markette 5-8 Nisan 2025 tarihleri arasında gıda ve temizlik ürünlerinde geçerli birçok ürün Kim raflarında yerini alıyor. Peki, Kim'de 5-8 Nisan tarihleri arasında hangi ürünler var? Kim 5-8 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Kim 5-8 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu…

Kim’de gıdadan deterjana hafta sonuna özel indirim fırsatı! (KİM 5-8 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KİM 5-8 NİSAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 349,99 TL

ÖNCÜ DOMATES SALÇASI 830 GR 

Fiyat: 39,99 TL

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Kim’de gıdadan deterjana hafta sonuna özel indirim fırsatı! (KİM 5-8 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SÜTAŞ TOST PEYNİRİ 500 GR

Fiyat: 139,99 TL

ÜNAL KLASİK TRAKYA PEYNİRİ KG

Fiyat: 299,99 TL

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Kim’de gıdadan deterjana hafta sonuna özel indirim fırsatı! (KİM 5-8 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

DOĞUŞ SİYAH FİLİZ ÇAY 1000 GR

Fiyat: 179,99 TL

TARİŞ ZEYTİNYAĞI KUZEY EGE SIZMA 1 LT CAM

Fiyat: 299,99 TL

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Kim’de gıdadan deterjana hafta sonuna özel indirim fırsatı! (KİM 5-8 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

SOLO HAVLU 16'LI BAMBU

Fiyat: 159,99 TL

BİNGO MATİK 6 KG ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 219,99 TL

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