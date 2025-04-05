Kim’de gıdadan deterjana hafta sonuna özel indirim fırsatı! (KİM 5-8 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Kim’de indirimler sürüyor. Kim markette 5-8 Nisan 2025 tarihleri arasında gıda ve temizlik ürünlerinde geçerli birçok ürün Kim raflarında yerini alıyor. Peki, Kim'de 5-8 Nisan tarihleri arasında hangi ürünler var? Kim 5-8 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Kim 5-8 Nisan 2025 aktüel ürünler kataloğu…
KİM 5-8 NİSAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 LT
Fiyat: 349,99 TL
ÖNCÜ DOMATES SALÇASI 830 GR
Fiyat: 39,99 TL
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DOĞUŞ SİYAH FİLİZ ÇAY 1000 GR
Fiyat: 179,99 TL
TARİŞ ZEYTİNYAĞI KUZEY EGE SIZMA 1 LT CAM
Fiyat: 299,99 TL
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