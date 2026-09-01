Kimi yağmalandı kimi doğal afete kurban oldu. İşte tarih olan dünyanın eski 10 başkenti.
Bir döneme damga vuran şimdi ise sadece tarih olan 10 başkent ortaya çıktı. Geçmişteki ihtişamlarıyla anılan bu başkentlerin kimisi savaşa kimisi doğal afetlere kurban oldu…
Zamanında devasa imparatorluklara yön veren ve çağının en büyük güç merkezleri kabul edilen antik başkentler, yaşanan savaşlar, doğal afetler ve siyasi çöküşlerle tarihten silindi.
İhtişamlı sarayları, devasa surları ve zengin ticaret rotalarıyla insanlık tarihini biçimlendiren bu kadim kentler, önemlerini zamanla yitirerek terk edildi.
Bir dönemin kudretli yönetim merkezleri, bugün insanlığın ortak geçmişini hatırlatan sessiz birer arkeolojik miras olarak varlığını sürdürüyor.