KİMSE BU KADARINI BEKLEMİYORDU: BİM'DE GIDA VE DETERJAN FİYATLARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ! (1-7 EYLÜL BİM)
Yeni haftanın en büyük indirim bombası patladı! BİM'in yeni aktüel ürünler listesi, alışveriş yapacak milyonlarca tüketicinin ağzını açık bıraktı. Mutfak masraflarını ve ev temizlik giderlerini kökten çözecek bu dev kampanyada, fiyatlar adeta dip seviyeye çekildi. Sıvı yağdan deterjana kadar en çok harcama yapılan ürünlerde yapılan bu büyük jest, ezber bozacak cinsten. Cüzdanınızı rahatlatacak gizli fiyat listesi haberimizde…
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