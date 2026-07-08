Kimyasal ürün olmadan derinlemesine temizlik: Şok’a bugün Kiwi Buharlı Temizleyici geliyor!
Şok, yaşam alanlarında deterjan kullanmadan doğal ve sağlıklı hijyen sağlamak isteyen tüketiciler için ev teknolojileri kategorisinde yeni bir dönemi başlatıyor. Yüksek sıcaklıktaki buhar gücüyle en zorlu kirleri bile saniyeler içinde çözen Kiwi Buharlı Temizleyici, 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli kampanya fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Çevre dostu yapısı ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan bu pratik cihaz, evdeki tüm sert yüzeylerde, fayanslarda ve ulaşılması zor köşelerde zahmetsiz bir arındırma deneyimi vadediyor.
KİWİ KSC-4224 BUHARLI TEMİZLEYİCİ
Fiyat: 4,999 TL
ARZUM LUSSO EL BLENDER SETİ
Fiyat: 1,999 TL
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POWER TUNING ARAÇ İÇİ HAVA TEMİZLEYİCİ
Fiyat: 229 TL
POWER TUNING ARAÇ İÇİ AMBİYANS LED AYDINLATMA
Fiyat: 299 TL
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