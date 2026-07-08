  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Kimyasal ürün olmadan derinlemesine temizlik: Şok’a bugün Kiwi Buharlı Temizleyici geliyor!

Kimyasal ürün olmadan derinlemesine temizlik: Şok’a bugün Kiwi Buharlı Temizleyici geliyor!

Şok, yaşam alanlarında deterjan kullanmadan doğal ve sağlıklı hijyen sağlamak isteyen tüketiciler için ev teknolojileri kategorisinde yeni bir dönemi başlatıyor. Yüksek sıcaklıktaki buhar gücüyle en zorlu kirleri bile saniyeler içinde çözen Kiwi Buharlı Temizleyici, 8-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli kampanya fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Çevre dostu yapısı ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan bu pratik cihaz, evdeki tüm sert yüzeylerde, fayanslarda ve ulaşılması zor köşelerde zahmetsiz bir arındırma deneyimi vadediyor.

Kimyasal ürün olmadan derinlemesine temizlik: Şok’a bugün Kiwi Buharlı Temizleyici geliyor! - Sayfa 1

KİWİ KSC-4224 BUHARLI TEMİZLEYİCİ

Fiyat: 4,999 TL

ARZUM LUSSO EL BLENDER SETİ

Fiyat: 1,999 TL

1 | 10
Kimyasal ürün olmadan derinlemesine temizlik: Şok’a bugün Kiwi Buharlı Temizleyici geliyor! - Sayfa 2

POWER TUNING ARAÇ İÇİ HAVA TEMİZLEYİCİ

Fiyat: 229 TL

POWER TUNING ARAÇ İÇİ AMBİYANS LED AYDINLATMA

Fiyat: 299 TL

2 | 10
Kimyasal ürün olmadan derinlemesine temizlik: Şok’a bugün Kiwi Buharlı Temizleyici geliyor! - Sayfa 3

KUMAŞ PLAJ ÇANTASI NAKIŞLI

Fiyat: 229 TL

DİJİTAL BASKILI PLAJ ÇANTASI

Fiyat:179 TL

3 | 10
Kimyasal ürün olmadan derinlemesine temizlik: Şok’a bugün Kiwi Buharlı Temizleyici geliyor! - Sayfa 4

SCAPSEA ÇOCUK KOLLUĞU

Fiyat: 599 TL

BARBIE PIRILTILI BEBEKLER 30 CM

Fiyat: 249 TL

4 | 10