Kira getirisi en yüksek 15 şehir belli oldu; Liste başında ne İstanbul ne Ankara ne de Eskişehir var
Türkiye’de konut yatırımcılarının ilgisini çekecek kira getirisi en yüksek 15 şehir açıklandı.
Türkiye genelinde konut piyasasında son dönemde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Bazı şehirlerde konutların yıllık getiri oranları yükseliş eğilimini sürdürürken, yatırımcıların ilgisi de giderek artıyor.
Özellikle değer artış hızının yüksek olduğu bölgelerde gayrimenkul, alternatif yatırım araçlarına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Uzmanlar, konut fiyatlarındaki değişimin bölgesel dinamiklere göre şekillendiğini belirtirken, elde edilen getiri oranlarının yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.