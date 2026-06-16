Kiri kökünden kazıyan teknoloji: Şok'a 17 Haziran Çarşamba Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor!
Şok Market, 17-23 Haziran tarihleri arasında İste Gelsin aracılığıyla ev temizliğinde ezber bozan bir teknolojiyi satışa sunuyor. Döşemelerin en derinlerine işleyen kirleri tek hamlede söküp alan Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi, profesyonel temizliği eve taşıyor. Sınırlı stokla raflara gelecek 450 Watt gücündeki bu canavar, yüksek çekim performansıyla dikkat çekiyor. Cihazda 1 litre temiz su ile 0,65 litre kirli su deposu bulunuyor. 1 metrelik hortumu, dar uçlu fırçası ve kendi kendini temizleyen aparatı ile dip köşe hijyen sağlamak artık çok daha pratik.
PAŞABAHÇE CITY SÜRAHİ 2000 CC
Fiyat: 199 TL
PAŞABAHÇE KARAMAN 3’LÜ SAKLAMA KABI 275 CC
Fiyat: 129 TL
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GOKIDY UZAKTAN KUMANDALI TIRMANAN OFF-ROAD ARABA
Fiyat: 1,290 TL
ROOKIE LED IŞIKLI SCOOTER
Fiyat: 999 TL
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