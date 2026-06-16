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  4. Kiri kökünden kazıyan teknoloji: Şok'a 17 Haziran Çarşamba Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor!

Kiri kökünden kazıyan teknoloji: Şok'a 17 Haziran Çarşamba Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor!

Şok Market, 17-23 Haziran tarihleri arasında İste Gelsin aracılığıyla ev temizliğinde ezber bozan bir teknolojiyi satışa sunuyor. Döşemelerin en derinlerine işleyen kirleri tek hamlede söküp alan Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi, profesyonel temizliği eve taşıyor. Sınırlı stokla raflara gelecek 450 Watt gücündeki bu canavar, yüksek çekim performansıyla dikkat çekiyor. Cihazda 1 litre temiz su ile 0,65 litre kirli su deposu bulunuyor. 1 metrelik hortumu, dar uçlu fırçası ve kendi kendini temizleyen aparatı ile dip köşe hijyen sağlamak artık çok daha pratik.

Kiri kökünden kazıyan teknoloji: Şok'a 17 Haziran Çarşamba Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 1

PAŞABAHÇE CITY SÜRAHİ 2000 CC

Fiyat: 199 TL

PAŞABAHÇE KARAMAN 3’LÜ SAKLAMA KABI 275 CC

Fiyat: 129 TL

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Kiri kökünden kazıyan teknoloji: Şok'a 17 Haziran Çarşamba Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 2

PONPONLU TÜTÜ ETEK

Fiyat: 249 TL

FİGÜRLÜ ÇOCUK ODASI MATI 55X70 CM

Fiyat: 129 TL

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Kiri kökünden kazıyan teknoloji: Şok'a 17 Haziran Çarşamba Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 3

GOKIDY UZAKTAN KUMANDALI TIRMANAN OFF-ROAD ARABA

Fiyat: 1,290 TL

ROOKIE LED IŞIKLI SCOOTER

Fiyat: 999 TL

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Kiri kökünden kazıyan teknoloji: Şok'a 17 Haziran Çarşamba Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! - Sayfa 4

NBA S2 SÜRPRİZ PAKET

Fiyat: 799 TL

BARBIE EĞLENCELİ HAVUZ SETİ

Fiyat: 899 TL

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