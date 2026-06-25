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  4. Kırışıklığa ve lekelere son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor!

Kırışıklığa ve lekelere son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor!

BİM’de 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren her ihtiyaca uygun KeySmart çamaşır makinesi çeşitleri raflardaki yerini alıyor. Çekirdek ailelerden kalabalık evlere kadar çözümler sunan 7, 8 ve 9 kilogramlık yük kapasitesine sahip modeller, düşük enerji tüketimiyle fatura yükünü hafifletiyor. Gelişmiş program seçenekleriyle çamaşırları yıpratmadan temizleyen bu bütçe dostu cihazlar, uzun ömürlü motor yapılarıyla ev ekonomisine destek sağlıyor.

Kırışıklığa ve lekelere son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 33,900 TL

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Kırışıklığa ve lekelere son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 2
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Kırışıklığa ve lekelere son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 17,900 TL

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Kırışıklığa ve lekelere son: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 4
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