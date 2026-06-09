Kırışıklıklara karşı güçlü çözüm: Fakir Brila Buharlı Ütü 12 Haziran Cuma BİM'de!
Kırışıklıklara karşı güçlü çözüm: Fakir Brila Buharlı Ütü 12 Haziran Cuma BİM'de!
BİM, 12 Haziran 2026 Cuma gününden itibaren geçerli aktüel kataloğunda ev işlerini kolaylaştıran teknolojilere yer veriyor. Kampanya kapsamında raflara inecek olan Fakir Brila buharlı ütü, dikey buhar çıkışı, su damlatmama emniyeti, 350 ml geniş su tankı kapasitesi, kendi kendini temizleme ve kirece karşı koruma sistemleriyle 12 Haziran Cuma sabahı itibarıyla sınırlı stoklarla satışa sunulacak.
SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F
Fiyat: 24.900 TL
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