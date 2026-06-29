Kırışıklıklara karşı profesyonel çözüm: BİM’de 3 Temmuz Cuma Philips Azur Buharlı Ütü fırsatı!
Kırışıklıklara karşı profesyonel çözüm: BİM’de 3 Temmuz Cuma Philips Azur Buharlı Ütü fırsatı!
Ev işlerinde hız ve yüksek performans arayanlar için BİM’e 3 Temmuz Cuma günü Philips Azur buharlı ütü geliyor. BİM’in yeni aktüel döneminde raflardaki yerini alacak olan bu gelişmiş teknolojik ürün, güçlü şok buhar çıkışı ve taban teknolojisiyle zorlu kırışıklıkları saniyeler içinde yok etmek isteyenlerin beğenisine sunuluyor. Ergonomik tasarımı ve hızlı ısınma özellikleriyle ütü yapmayı çok daha zahmetsiz hale getiren bu cihaz, giysilere zarar vermeden profesyonel sonuçlar vaat ediyor.
DİJİTSU 55 İNÇ 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55DQ4000
Fiyat: 21.500 TL
1 | 118
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4 | 118
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