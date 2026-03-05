  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Kırışıklıklara meydan okuyan güç: BİM’e 6 Mart 2026 Cuma Arnica Buharlı Ütü geliyor!

Kırışıklıklara meydan okuyan güç: BİM’e 6 Mart 2026 Cuma Arnica Buharlı Ütü geliyor!

Kırışıklıklara meydan okuyan güç Arnica Buharlı Ütü, 6 Mart 2026 Cuma günü BİM raflarında tüketicilerle buluşuyor. Yüksek buhar gücü ve gelişmiş teknolojisiyle en zorlu kumaşlarda bile kusursuz sonuçlar sunan Arnica, ev işlerini kolaylaştırmak isteyenler için güçlü bir çözüm getiriyor.

Kırışıklıklara meydan okuyan güç: BİM’e 6 Mart 2026 Cuma Arnica Buharlı Ütü geliyor! - Sayfa 1

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET


Fiyat: 10,750 TL

1 | 117
Kırışıklıklara meydan okuyan güç: BİM’e 6 Mart 2026 Cuma Arnica Buharlı Ütü geliyor! - Sayfa 2
2 | 117
Kırışıklıklara meydan okuyan güç: BİM’e 6 Mart 2026 Cuma Arnica Buharlı Ütü geliyor! - Sayfa 3
3 | 117
Kırışıklıklara meydan okuyan güç: BİM’e 6 Mart 2026 Cuma Arnica Buharlı Ütü geliyor! - Sayfa 4
4 | 117