Kırışıklıklara profesyonel çözüm: BİM’e 26 Temmuz Pazar Arzum Steampro Buharlı Ütü geliyor!
Kırışıklıklara profesyonel çözüm: BİM’e 26 Temmuz Pazar Arzum Steampro Buharlı Ütü geliyor!
Ev işlerini kolaylaştırmak ve ütü yapmayı keyfe dönüştürmek isteyenler için beklenen pazar müjdesi geldi! BİM Mağazaları, 26 Temmuz Pazar gününden itibaren üstün özellikleriyle öne çıkan Arzum Steampro buharlı ütü modelini raflara taşıyor. Güçlü 2400 watt performansı ve çizilmeye yüksek dirençli Sol-Gel seramik tabanı ile dikkat çeken bu cihaz; kireç önleme, damlama önleme ve 3 emniyetli otomatik kapanma sistemleriyle donatıldı. Şok buhar gücü, 420 ml geniş su tankı ve dikey buhar özelliği sunan bu siyah renkli şık ütüyü kaçırmayın.
1 | 43
2 | 43
3 | 43
TECNO SPARK SLIM 4G CEP TELEFONU 8 GB/256GB
Fiyat: 13.990 TL
4 | 43
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.