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  4. Kirli sepeti dizisinin kadrosuna Ali Tarık Fındık dahil oldu! Ali Tarık Fındık kimdir?

Kirli sepeti dizisinin kadrosuna Ali Tarık Fındık dahil oldu! Ali Tarık Fındık kimdir?

Kirli sepeti dizisinin kadrosuna Ali Tarık Fındık dahil oldu. Ali Tarık Fındık dizide Kerim karakterini canlandıracak. Peki, Ali Tarık Fındık kimdir? Ali Tarık Fındık hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kirli sepeti dizisinin kadrosuna Ali Tarık Fındık dahil oldu! Ali Tarık Fındık kimdir? - Sayfa 1

Ali Tarık Fındık kimdir?

1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nün yanı sıra Maltepe Üniversitesi Sinema Yüksek Lisans Oyunculuk eğitimi almıştır.

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Kirli sepeti dizisinin kadrosuna Ali Tarık Fındık dahil oldu! Ali Tarık Fındık kimdir? - Sayfa 2

 İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Kavak Yelleri dizisi ile yaşayan Ali Tarık Fındık; daha sonra Arka Sıradakiler ve Aşkın Halleri dizilerinde rol almıştır. Başrolü Berk Oktay ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Astsubay Çavuş İlyas karakterini canlandırmaktadır.

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Kirli sepeti dizisinin kadrosuna Ali Tarık Fındık dahil oldu! Ali Tarık Fındık kimdir? - Sayfa 3

Ali Tarık Fındık hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Savaşçı

Aşkın Halleri

Akasya Durağı

Arka Sıradakiler

Kavak Yelleri

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