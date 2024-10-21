Kirli sepeti dizisinin kadrosuna Ali Tarık Fındık dahil oldu! Ali Tarık Fındık kimdir?
Kirli sepeti dizisinin kadrosuna Ali Tarık Fındık dahil oldu. Ali Tarık Fındık dizide Kerim karakterini canlandıracak. Peki, Ali Tarık Fındık kimdir? Ali Tarık Fındık hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ali Tarık Fındık kimdir?
1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nün yanı sıra Maltepe Üniversitesi Sinema Yüksek Lisans Oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Kavak Yelleri dizisi ile yaşayan Ali Tarık Fındık; daha sonra Arka Sıradakiler ve Aşkın Halleri dizilerinde rol almıştır. Başrolü Berk Oktay ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Astsubay Çavuş İlyas karakterini canlandırmaktadır.
Ali Tarık Fındık hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Savaşçı
Aşkın Halleri
Akasya Durağı
Arka Sıradakiler
Kavak Yelleri