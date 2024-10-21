Kirli sepeti dizisinin kadrosuna Ali Tarık Fındık dahil oldu! Ali Tarık Fındık kimdir?

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Kavak Yelleri dizisi ile yaşayan Ali Tarık Fındık; daha sonra Arka Sıradakiler ve Aşkın Halleri dizilerinde rol almıştır. Başrolü Berk Oktay ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Astsubay Çavuş İlyas karakterini canlandırmaktadır.