Kış öncesinde İŞKUR harekete geçti; Devlet kadrolarına memur alımı yapılacak... İşte başvuru tarihi
Kış ayları gelirken devlet kadrolarında istihdam hareketliliği başladı. İŞKUR’un kurum dışı ilanlarında paylaşılan duyurulara göre çeşitli kadrolarda memur ve personel alımı için başvuru aşaması başlıyor.
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İŞKUR kurum dışı kamu ilanları, devlet bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için yeni fırsatlar sunuyor. Yayımlanan ilanlarda farklı pozisyonlar için personel ve memur alımı yapılacağı belirtilirken, adayların başvuru tarihleri ve şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.
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