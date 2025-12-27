Kış tatili için vazgeçilmez 7 adres! İlk 3’e giren şehirlerde arsa satışları patladı
Kışın kar yağışlı günlerini dolu dolu geçirmek isteyenler için seyahat edilebilecek 7 il listelendi.
Kış soğukları iyice bastırdı ve Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olmaya başladı. Vatandaşlar da okulların tatil olmasını fırsat bilerek tatil rotaları oluşturmaya başladı.
Son dönemde yapılan araştırmalar, özellikle kar manzarası, doğa ile iç içe konaklama seçenekleri ve sakin ortam arayan tatilcilerin belirli bölgelerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Kayak ve snowboard gibi kış sporlarının yapılabildiği alanlar, modern tesisleri ve geniş pist imkânlarıyla öne çıkarken, göl kenarında ve ormanlık alanlarda bulunan bungalov konaklamaları da yoğun ilgi görüyor.
Ayrıca taş mimarili butik oteller, şömineli odalar ve yöresel lezzetlerin sunulduğu tesisler, romantik ve huzurlu bir tatil arayanların tercih listesinde üst sıralarda yer alıyor. Turizm temsilcileri, kış sezonuna yönelik rezervasyon hareketliliğinin her geçen gün arttığını belirterek, bu ilginin iç turizme önemli katkı sağladığını vurguluyor.