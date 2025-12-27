Kış tatili için vazgeçilmez 7 adres! İlk 3’e giren şehirlerde arsa satışları patladı

Son dönemde yapılan araştırmalar, özellikle kar manzarası, doğa ile iç içe konaklama seçenekleri ve sakin ortam arayan tatilcilerin belirli bölgelerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Kayak ve snowboard gibi kış sporlarının yapılabildiği alanlar, modern tesisleri ve geniş pist imkânlarıyla öne çıkarken, göl kenarında ve ormanlık alanlarda bulunan bungalov konaklamaları da yoğun ilgi görüyor.