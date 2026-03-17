Kısa sürede sevilmişti; Ekranların sevilen dizisi final kararı aldı.
Yayımlandığı ilk gün sadık izleyici kitlesine ulaşan Show TV’nin sevilen dizisi reytinglerle tatmin etmeyince final kararı aldı.
Show TV ekranlarında yayın hayatına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede kendine sadık bir izleyici kitlesi oluşturan dizi için final kararı alındı. İlk bölümlerinden itibaren sosyal medyada konuşulan yapım, beklentilerin altında kalan reytingler nedeniyle ekran macerasını noktalama kararı aldı.
Sevilen dizi, önümüzdeki bölümlerin ardından izleyicisine veda edecek. Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan "Veliaht" dizisi için reytinglerden beklenen başarıyı elde edememesi sonucu final kararı alındı.
EKONOMİK SEBEPLER FİNALE SÜRÜKLEMİŞ OLABİLİR
memurlar.net’in derlediği habere göre dizinin ekonomik sebeplerle final kararı almış olabileceği belirtildi. Sezen Aksu'nun Zafer karakterinin öldüğü sahne üzerine "Kar" isimli şarkı yazdığı dizinin final yapmasında ekonomik gerekçelerin de etkisinin olduğu öğrenildi.