Kışı dert etmeyin: BİM’e 27 Şubat Cuma Çift Yönlü Şömine Isıtıcı geliyor!
Evleriniz artık anında ısınacak. 27 Şubat 2026 Cuma günü BİM’e sınırlı sayıda gelecek çift yönlü şömine ısıtıcı ile kışın keyfini çıkarın.
PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ
Fiyat: 15,900 TL
SENNA 32 İNÇ HD READY 10 ANDROİD LED TV WF7500H
Fiyat: 6,250 TL
