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  4. Kişisel bakımda yeni dönem başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Portatif İnfrared Sauna geliyor!

Kişisel bakımda yeni dönem başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Portatif İnfrared Sauna geliyor!

Günün yorgunluğunu ev konforunda atmak isteyenler için BİM reyonlarında yerini alacak olan ev tipi portatif infrared sauna, kişisel bakım süreçlerinizi tamamen değiştiriyor. Bir kişilik ideal kapasitesiyle az yer kaplayan bu özel kabin, 1590 watt yüksek gücü ve modern karbon ısıtıcı teknolojisi sayesinde hızlı ve homojen bir ısınma performansı sergiliyor. Kişisel tercihinize göre 15 ile 65 santigrat derece arasında kolayca ayarlanabilen sıcaklık kontrolü sunan bu taşınabilir ürün, sağlıklı bir yaşam alanını pratik şekilde odanıza getiriyor.

Kişisel bakımda yeni dönem başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Portatif İnfrared Sauna geliyor! - Sayfa 1

INTEX ŞİŞME JAKUZİLİ SPA SETİ


Fiyat: 34,750 TL

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Kişisel bakımda yeni dönem başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Portatif İnfrared Sauna geliyor! - Sayfa 2

SARAYLI MAKASLI PLATFORM 12 METRE

Fiyat: 875,000 TL

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Kişisel bakımda yeni dönem başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Portatif İnfrared Sauna geliyor! - Sayfa 3

KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 16,900 TL

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Kişisel bakımda yeni dönem başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Portatif İnfrared Sauna geliyor! - Sayfa 4

KUMTEL CAM KAPAKLI İÇECEK DOLABI SİYAH 44 LT

Fiyat: 7,900 TL

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