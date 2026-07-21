Kişisel bakımda yeni dönem başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Portatif İnfrared Sauna geliyor!
Kişisel bakımda yeni dönem başlıyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Portatif İnfrared Sauna geliyor!
Günün yorgunluğunu ev konforunda atmak isteyenler için BİM reyonlarında yerini alacak olan ev tipi portatif infrared sauna, kişisel bakım süreçlerinizi tamamen değiştiriyor. Bir kişilik ideal kapasitesiyle az yer kaplayan bu özel kabin, 1590 watt yüksek gücü ve modern karbon ısıtıcı teknolojisi sayesinde hızlı ve homojen bir ısınma performansı sergiliyor. Kişisel tercihinize göre 15 ile 65 santigrat derece arasında kolayca ayarlanabilen sıcaklık kontrolü sunan bu taşınabilir ürün, sağlıklı bir yaşam alanını pratik şekilde odanıza getiriyor.
INTEX ŞİŞME JAKUZİLİ SPA SETİ
Fiyat: 34,750 TL
1 | 15
SARAYLI MAKASLI PLATFORM 12 METRE
Fiyat: 875,000 TL
2 | 15
KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 16,900 TL
3 | 15
KUMTEL CAM KAPAKLI İÇECEK DOLABI SİYAH 44 LT
Fiyat: 7,900 TL
4 | 15
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.