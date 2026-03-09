Kişisel gelir vergisinde Türkiye'nin sıralamasını paylaştı! İşte ülke ülke gelir vergisi oranları

Trading Economics dataları çerçevesinde globalde en fazla gelir vergisi oranlarına sahip ülkeler paylaşıldı. Ülkelerin uyguladığı en üst dilim gelir vergisi oranlarının mukayese edildiği listede, Türkiye yüzde 40’lık oranla dikkat çekerken sıralamadaki yeri de kesinleşti. Pek çok Avrupa ülkesinin üst sıralarda bulunduğu listede, vatandaşlardan en fazla gelir vergisi alan ülkeler ve Türkiye’nin konumu merak konusu oldu.