Kişisel gelir vergisinde Türkiye'nin sıralamasını paylaştı! İşte ülke ülke gelir vergisi oranları
Trading Economics verilerine göre dünyada en fazla gelir vergisi veren ülkeler belli oldu. Söz konusu rapora göre Türkiye, yüzde 40'lık vergi oranıyla listenin orta sıralarında yer alıyor. İşte en yüksek gelir vergisi ödeyen ülkeler
Trading Economics dataları çerçevesinde globalde en fazla gelir vergisi oranlarına sahip ülkeler paylaşıldı. Ülkelerin uyguladığı en üst dilim gelir vergisi oranlarının mukayese edildiği listede, Türkiye yüzde 40’lık oranla dikkat çekerken sıralamadaki yeri de kesinleşti. Pek çok Avrupa ülkesinin üst sıralarda bulunduğu listede, vatandaşlardan en fazla gelir vergisi alan ülkeler ve Türkiye’nin konumu merak konusu oldu.