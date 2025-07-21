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  4. Kıskanmak dizisinin kadrosuna Beril Pozam dahil oldu! Beril Pozam kimdir?

Kıskanmak dizisinin kadrosuna Beril Pozam dahil oldu! Beril Pozam kimdir?

Kıskanmak dizisinin kadrosuna Beril Pozam dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Beril Pozam dizide Nalan karakterini canlandıracak. Peki, Beril Pozam kimdir? Beril Pozam hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Kıskanmak dizisinin kadrosuna Beril Pozam dahil oldu! Beril Pozam kimdir? - Sayfa 1

Beril Pozam kimdir?  

20 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Beril Pozam, Türk oyuncudur. 
2017 yılından beri tiyatro çalışmaları yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge’si Beril Pozam, bu rolü ile tanınmıştır. 

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Kıskanmak dizisinin kadrosuna Beril Pozam dahil oldu! Beril Pozam kimdir? - Sayfa 2

Beril Pozam, 2020 yılında Akrep, 2021’de Ada Masalı, 2022’de Baba, Yalı Çapkını dizilerinin kadrosunda yer aldı. Talento Ajansın oyuncusu olan Beril Pozam, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. 

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Kıskanmak dizisinin kadrosuna Beril Pozam dahil oldu! Beril Pozam kimdir? - Sayfa 3

Beril Pozam hangi dizi ve filmlerde rol aldı? 

Televizyon

2019-2020, Afili Aşk 

2020-2021, Akrep 

2021, Ada Masalı 

2022, Baba 

2022-2025, Yalı Çapkını 

2024, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 

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Kıskanmak dizisinin kadrosuna Beril Pozam dahil oldu! Beril Pozam kimdir? - Sayfa 4

İnternet 

2021, Olağan Şüpheliler 

2023, Aaahh Belinda 

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