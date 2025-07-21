Kıskanmak dizisinin kadrosuna Beril Pozam dahil oldu! Beril Pozam kimdir?
Kıskanmak dizisinin kadrosuna Beril Pozam dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Beril Pozam dizide Nalan karakterini canlandıracak. Peki, Beril Pozam kimdir? Beril Pozam hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Beril Pozam kimdir?
20 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Beril Pozam, Türk oyuncudur.
2017 yılından beri tiyatro çalışmaları yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge’si Beril Pozam, bu rolü ile tanınmıştır.
Beril Pozam, 2020 yılında Akrep, 2021’de Ada Masalı, 2022’de Baba, Yalı Çapkını dizilerinin kadrosunda yer aldı. Talento Ajansın oyuncusu olan Beril Pozam, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Beril Pozam hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Televizyon
2019-2020, Afili Aşk
2020-2021, Akrep
2021, Ada Masalı
2022, Baba
2022-2025, Yalı Çapkını
2024, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel