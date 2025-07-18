Kıskanmak dizisinin kadrosuna Hafsanur Sancaktutan dahil oldu! Hafsanur Sancaktutan kimdir?
Kıskanmak dizisinin kadrosuna Hafsanur Sancaktutan dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Hafsanur Sancaktutan dizide Mükerrem karakterini canlandıracak. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Hafsanur Sancaktutan kimdir?
20 Mart 2000 tarihinde İstanbul’da doğan Hafsanur Sancaktutan Türk oyuncudur.
Baba tarafından aslen Rize'lidir. Anne tarafından Batum göçmeni kökenlidir. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı. 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı.
2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu.