Kıskanmak dizisinin kadrosuna Özgü Namal dahil oldu! Özgü Namal kimdir?

Özgü Namal kimdir?

Melahat Özgü Namal, 28 Aralık 1978 tarihinde Kubilay ve Akile Namal çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Anne tarafından Selanik, baba tarafından ise Üsküp göçmenidir. Duygu Namal adında bir erkek kardeşi vardır.