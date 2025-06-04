Kıskanmak dizisinin kadrosuna Özgü Namal dahil oldu! Özgü Namal kimdir?
Kıskanmak dizisine Özgü Namal dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu ve sunucu olan Özgü Namal dizide Seniha karakterine hayat verecek. Peki, Özgü Namal kimdir? Özgü Namal hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Özgü Namal kimdir?
Melahat Özgü Namal, 28 Aralık 1978 tarihinde Kubilay ve Akile Namal çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Anne tarafından Selanik, baba tarafından ise Üsküp göçmenidir. Duygu Namal adında bir erkek kardeşi vardır.
Çocukluğu, Üsküdar, Bağlarbaşı, Kuzguncuk ve Nakkaştepe gibi İstanbul'un farklı semtlerinde geçti. Özgü Namal, İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2002 yılında mezun oldu.
Özgü Namal'ın, sevgilisi Ahmet Serdar Oral'dan 2 çocuğu oldu. Melahat Özgü Namal, 14 yaşındayken Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine adım attı. 1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başladı.
2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadığı Elif Eylül rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 2005 yılında oynadığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal-komedi kadın oyuncusu ödülünü aldı. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Hanımın Çiftliği adlı dizide başrol karakteri olan Güllü rolünü oynadı.