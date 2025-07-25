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Kıskanmak dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir?

Kıskanmak dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Rozet Hubeş dizide Şerife kahya karakterini canlandıracak. Peki, Rozet Hubeş kimdir? Rozet Hubeş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kıskanmak dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir? - Sayfa 1

Rozet Hubeş kimdir? 

1959 yılında İstanbul’da doğan Rozet Hubeş, Yahudi kökenli Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. 

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Kıskanmak dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir? - Sayfa 2

Lisede fen bölümünde okudu ve lise yıllarında tiyatro faaliyetlerine katılmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de okudu. İlk olarak 1 yıl Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştır sonra Dormen Tiyatrosu'nda bir çocuk oyunu ardından Kenter Tiyatrosu'nda oynamıştır. 

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Kıskanmak dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir? - Sayfa 3

21 yıldır Şehir Tiyatroları'nda çalışmaktadır. Ayrıca tiyatroculuk ve oyunculuğun yanında seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi Rozet Hubeş için bir dönüm noktası olmuştur. Hayat Devam Ediyor dizisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Belgesellerde de oynamıştır. 

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Kıskanmak dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir? - Sayfa 4

Rozet Hubeş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

Yalı Çapkını - 2024-2025 

Taçsız Prenses - 2023 

Yürek Çıkmazı - 2022-2023 

Müfreze - 2021 

Kırmızı Oda - 2021 

Hayat Devam Ediyor - 2011 

Gece Gündüz - 2008 

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