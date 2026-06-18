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Kıyma, kuşbaşı et, tavuk ve yumurtada şok fiyatlar: A101 Tazenin Yıldızları listesiyle ezber bozdu

A101, 18 - 21 Haziran 2026 dönemini kapsayan yeni tazenin yıldızları bültenini yayınlayarak mutfak alışverişlerinde dev bir indirim dalgası başlattı. Mevsimsel taze meyve ve sebze kategorilerinde etiketleri aşağı çeken perakende devi, aynı zamanda protein sepetini de unutmayarak kıyma, kuşbaşı et, tavuk ve yumurta fiyatlarında çok ciddi esnemelere gitti. Temel gıda ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kapsayan bu stratejik kampanya, ev ekonomisinde tasarruflu bir sepet oluşturmak isteyen geniş kitlelerin bir numaralı radarına giriyor.

Kıyma, kuşbaşı et, tavuk ve yumurtada şok fiyatlar: A101 Tazenin Yıldızları listesiyle ezber bozdu - Sayfa 1

KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G

Fiyat: 299 TL

15’Lİ L BOY YUMURTA

Fiyat: 69 TL

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Kıyma, kuşbaşı et, tavuk ve yumurtada şok fiyatlar: A101 Tazenin Yıldızları listesiyle ezber bozdu - Sayfa 2

LİMON KG

Fiyat: 109,50 TL

KAYISI KG

Fiyat: 89,50 TL

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Kıyma, kuşbaşı et, tavuk ve yumurtada şok fiyatlar: A101 Tazenin Yıldızları listesiyle ezber bozdu - Sayfa 3

KARPUZ KG

Fiyat: 19,50 TL

KİRAZ PAKET 500 G

Fiyat: 129,50 TL

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Kıyma, kuşbaşı et, tavuk ve yumurtada şok fiyatlar: A101 Tazenin Yıldızları listesiyle ezber bozdu - Sayfa 4

KUŞKONMAZ PAKET 300 G

Fiyat: 71,90 TL

 

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