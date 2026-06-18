Kıyma, kuşbaşı et, tavuk ve yumurtada şok fiyatlar: A101 Tazenin Yıldızları listesiyle ezber bozdu
Kıyma, kuşbaşı et, tavuk ve yumurtada şok fiyatlar: A101 Tazenin Yıldızları listesiyle ezber bozdu
A101, 18 - 21 Haziran 2026 dönemini kapsayan yeni tazenin yıldızları bültenini yayınlayarak mutfak alışverişlerinde dev bir indirim dalgası başlattı. Mevsimsel taze meyve ve sebze kategorilerinde etiketleri aşağı çeken perakende devi, aynı zamanda protein sepetini de unutmayarak kıyma, kuşbaşı et, tavuk ve yumurta fiyatlarında çok ciddi esnemelere gitti. Temel gıda ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kapsayan bu stratejik kampanya, ev ekonomisinde tasarruflu bir sepet oluşturmak isteyen geniş kitlelerin bir numaralı radarına giriyor.
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