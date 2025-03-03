Kızgın Topraklar dizisine Nizam Namidar dahil oldu! Nizam Namidar kimdir?
Kızgın Topraklar dizisine Nizam Namidar dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu, radyo programı sunucusu olan Nizam Namidar, dizide Yıldıray karakterine hayat verecek. Peki, Nizam Namidar kimdir? Nizam Namidar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Nizam Namidar kimdir?
10 Mart 1961 yılında İstanbul’da doğan Nizam Namidar, sinema ve dizi oyuncusu, radyo programı sunucusudur. Berlin Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunudur. Oyunculuk eğitimlerini hem Almanya’da hem de Türkiye’de aldı. Metropol FM’de sunuculuk yaptı, ayrıca youtube kanalında şovları yayımlandı.
Nizam Namidar, Berlin'de 1985 yılında amatör olarak tiyatro çalışmalarında bulunmuş; hem Almanya, hem Türkiye’de birçok film ve dizide oynamış olan usta bir oyuncudur.
Kamera önü oyunculuğa 1987 yılında Fuge adlı bir Alma kısa filminde rol alarak başlamış, sonraki yıllarda Willkommen bei Habib, Alles oder Nichts gibi Alman filmlerinde zaman zaman yer almayı sürdürmüştür. Şimdiye dek Türkiye’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Benim Adım Melek, Kara Tahta, Balkaya, Aile, Sakla Beni gibi birçok film ve dizide rol almıştır. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.