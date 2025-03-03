Kızgın Topraklar dizisine Nizam Namidar dahil oldu! Nizam Namidar kimdir?

Kamera önü oyunculuğa 1987 yılında Fuge adlı bir Alma kısa filminde rol alarak başlamış, sonraki yıllarda Willkommen bei Habib, Alles oder Nichts gibi Alman filmlerinde zaman zaman yer almayı sürdürmüştür. Şimdiye dek Türkiye’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Benim Adım Melek, Kara Tahta, Balkaya, Aile, Sakla Beni gibi birçok film ve dizide rol almıştır. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.