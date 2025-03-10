Kızgın Topraklar dizisine Taha Baran Özbek dahil oldu! Taha Baran Özbek kimdir?
Kızgın Topraklar dizisine Taha Baran Özbek dahil oldu. Sinema ve dizi film oyuncusu Taha Baran Özbek dizide Aras karakterine hayat verecek. Peki, Taha Baran Özbek kimdir? Taha Baran Özbek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Taha Baran Özbek kimdir?
1988 yılında İstanbul’da doğan Taha Baran Özbek, sinema ve dizi film oyuncusudur. İstanbul Kültür Üniversitesinde tiyatro eğitimi alan Taha Baran Özbek, aktif olarak tiyatro yapmakta, 2018’den beri dizilerde rol almaktadır.
Bir çok izleyici onu Bir Litre Gözyaşı dizisinde hayat verdiği Sahir karakteri ile tanındı Sonra Dip ve Bizim Hikaye gibi dizilerde de boy gösterdi. 2019’da Azize, 2020 ve 2021’de Akrep dizilerinin kadrolarında yer aldı.
Taha Baran Özbek, aynı yıl Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakterini canlandırdı. Daha sonra da Son Nefesime Kadar, Kuruluş: Osman dizileri ve Akif filmi ve dizisi gibi birçok yapımda rol aldı.
Taha Baran Özbek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Karantina (2025)
Akif (2023)
Kuruluş: Osman (2022)
Son Nefesime Kadar (2022)
Akif (2022)
Akrep (2020-2021)
Kırmızı Oda (2020)
Azize (2019)
Bir Litre Gözyaşı (2018)
Dip (2018)
Bizim Hikaye (2018)