Kızıl Goncalar dizisinde beklenmedik veda. Seyirciler ayağa kalktı

Magazin Gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dramatik bir şekilde Kızıl Goncalar’a veda edecek olan başarılı oyuncunun yeni dizisi de belli oldu. Hazal Türesan blutv’nin Magarsus dizisinin ikinci sezon kadrosuna katıldı. Yunus Ozan Korkut’un yazıp yönettiği dizi yarın Adana’da sete çıkacak.