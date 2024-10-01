Kızıl Goncalar dizisinde beklenmedik veda. Seyirciler ayağa kalktı
NOW TV'nin reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisinde kimsenin beklemediği bir ayrılık yaşandı
Geçtiğimiz yayın dönemine damga vuran Kızıl Goncalar, özellikle Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizilerinin en büyük rakibi olarak görülüyor.
Muhafazakar bir aile ile seküler bir ailenin yaşamlarının kesişimlerini konu alan Kızıl Goncalar dizisinde beklenmedik bir veda tüm seyircileri ayağa kaldırdı.
Ancak dizide gerçekleşen ayrılığın ani bir karar olmadığı diziden ayrılan Hazal Türesan'ın yeni bir projeye dahil olmasıyla ortaya çıktı.
Magazin Gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dramatik bir şekilde Kızıl Goncalar’a veda edecek olan başarılı oyuncunun yeni dizisi de belli oldu. Hazal Türesan blutv’nin Magarsus dizisinin ikinci sezon kadrosuna katıldı. Yunus Ozan Korkut’un yazıp yönettiği dizi yarın Adana’da sete çıkacak.