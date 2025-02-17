Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Esra Ronabar dahil oldu! Esra Ronabar kimdir?

2013'ün yaz aylarında yayınlanmaya başlayan fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim’de başrol oyuncusu olarak 12 bölüm boyunca Sevgi Gündoğdu karakterine hayat verdi; ancak 22 Eylül 2013 tarihinde dizi setine giderken Bahçeköy yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Ronabar, 5,5 saatlik bir operasyon geçirdi ve hayati tehlikesinin olmadığı, ancak kırıklar nedeni ile uzun bir süre setlerden uzak kalarak dinleneceği bildirildi. Koluna takılan platin, sağlığına kavuşmak üzereyken ocak ayında geçirdiği başka bir kaza sonrasında yeniden kırıldı. Sana Bir Sır Vereceğim dizisinden rahatsızlığı sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı.