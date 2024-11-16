Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Murat Divitçioğlu dahil oldu! Murat Divitçioğlu kimdir?

Murat Divitçioğlu kimdir?

29 Aralık 1980 yılında İstanbul’da doğan Murat Divitçioğlu, Türk oyuncudur.

İlk kez geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başlanan Murat Divitçioğlu, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Gökhan Çetin karakteriyle kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşamıştır. Bu karakter, onu televizyon izleyicileriyle buluşturan projelerden biri olmuştur. Kardeşlerim ve Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan Murat Divitçioğlu, birçok önemli dizi ve filmlerde de rol almıştır.