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  4. Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Settar Tanrıöğen dahil oldu! Settar Tanrıöğen kimdir?

Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Settar Tanrıöğen dahil oldu! Settar Tanrıöğen kimdir?

Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Settar Tanrıöğen dahil oldu. Türk sinema ve dizi film oyuncusu olan Settar Tanrıöğen dizide tarikat liderini canlandıracak. Peki, Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Settar Tanrıöğen dahil oldu! Settar Tanrıöğen kimdir? - Sayfa 1

Settar Tanrıöğen kimdir?

22 Ekim 1960 yılında Denizli’de doğan Türk sinema ve dizi film oyuncusudur.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Denizli'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi.

26 Ocak 2024'te Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı dönemde bilinç bulanıklığı sebebiyle gittiği hastanede beyin kanaması teşhisi konmuştur. Yaklaşık 2 ay süren tedavinin ardından 14 Mart 2024 tarihinde taburcu olduğu duyurulan oyuncunun rolünü ise Ahmet Mümtaz Taylan üstlenmiştir.

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Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Settar Tanrıöğen dahil oldu! Settar Tanrıöğen kimdir? - Sayfa 2

Settar Tanrıöğen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

1994      Aziz Ahmet

1994      Bir Aşk Uğruna

1996      Çiçek Taksi

1997      Bir Demet Tiyatro

1998      İkinci Bahar

2000      Güneş Yanıkları

2002      Hızma

2002      İki Oda Bir Sinan

2003      Alacakaranlık

2003      Hadi Uç Bakalım

2005      Ödünç Hayat

2006-2007    Karınca Yuvası

2007      Ayda

2008-2009    Gece Gündüz

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Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Settar Tanrıöğen dahil oldu! Settar Tanrıöğen kimdir? - Sayfa 3

2008      Kolay Gelsin

2011      Babam Sağolsun

2012      Sultan

2014      Urfalıyım Ezelden

2015-2017     Baba Candır

2017      Bu Sayılmaz

2019      Kuzgun

2020      Bir Başkadır

2022-2024     Kızılcık Şerbeti

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Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Settar Tanrıöğen dahil oldu! Settar Tanrıöğen kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2024      Kuvvetli Bir Alkış

Sinema

1996      Eşkıya

1998      Yara      

2000      Şarkıcı  

2003      Yazı Tura

2005      2 Süper Film Birden

2005      Takva

2006      Hayatımın Kadınısın

2006      Kader

2006      Polis

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