Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Settar Tanrıöğen dahil oldu! Settar Tanrıöğen kimdir?
Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Settar Tanrıöğen dahil oldu. Türk sinema ve dizi film oyuncusu olan Settar Tanrıöğen dizide tarikat liderini canlandıracak. Peki, Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Settar Tanrıöğen kimdir?
22 Ekim 1960 yılında Denizli’de doğan Türk sinema ve dizi film oyuncusudur.
İlkokul, ortaokul ve liseyi Denizli'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi.
26 Ocak 2024'te Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı dönemde bilinç bulanıklığı sebebiyle gittiği hastanede beyin kanaması teşhisi konmuştur. Yaklaşık 2 ay süren tedavinin ardından 14 Mart 2024 tarihinde taburcu olduğu duyurulan oyuncunun rolünü ise Ahmet Mümtaz Taylan üstlenmiştir.
Settar Tanrıöğen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
1994 Aziz Ahmet
1994 Bir Aşk Uğruna
1996 Çiçek Taksi
1997 Bir Demet Tiyatro
1998 İkinci Bahar
2000 Güneş Yanıkları
2002 Hızma
2002 İki Oda Bir Sinan
2003 Alacakaranlık
2003 Hadi Uç Bakalım
2005 Ödünç Hayat
2006-2007 Karınca Yuvası
2007 Ayda
2008-2009 Gece Gündüz
2008 Kolay Gelsin
2011 Babam Sağolsun
2012 Sultan
2014 Urfalıyım Ezelden
2015-2017 Baba Candır
2017 Bu Sayılmaz
2019 Kuzgun
2020 Bir Başkadır
2022-2024 Kızılcık Şerbeti