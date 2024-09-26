Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Duygu Kocabıyık dahil oldu! Duygu Kocabıyık kimdir?
Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Duygu Kocabıyık dahil oldu. Duygu Kocabıyık dizide Metehan karakterinin kız arkadaşını canlandıracak. Peki, Duygu Kocabıyık kimdir? Duygu Kocabıyık hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Duygu Kocabıyık kimdir?
Duygu Kocabıyık, tiyatro ve dizi film oyuncusudur. Ege Üniversitesinde oyunculuk eğitimi alan Duygu Kocabıyık, tiyatro çalışmaları yanı sıra ilk kez 2023 yılında Ego / Erkeğe Güven Olmaz dizisi oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.
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Duygu Kocabıyık hangi projelerde rol almıştır?
Tiyatro oyunları
Bir Ofis Gecesi Rüyası
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Film ve diziler
Ego / Erkeğe Güven Olmaz (2023)
Meksika Açmazı(2023)
Biricik Sevgilim (2023)
Sayara (2024)
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