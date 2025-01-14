Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Ece İrtem dahil oldu! Ece İrtem kimdir?
Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Ece İrtem dahil oldu. Ece İrtem dizide Işıl karakterini canlandıracak. Peki, Ece İrtem kimdir? Ece İrtem hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ece İrtem kimdir?
5 Ocak 1991 yılında Sivas’ta doğan Ece İrtem, sinema ve dizi film oyuncusudur. Eğitimini Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı Bölümü’nde tamamladı.
Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Ece İrtem; ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kaçak Gelinler dizisi ile yaşadı. O Hayat Benim, Şeref Meselesi ve Kertenkele Yeniden Doğuş dizilerinde oynadı.
2017’de Show Tv’de yayınına başlanan Yeni Gelin dizisinde Afet karakterini canlandırdı. 2019 da Payitaht Abdülhamid dizisi kadrosunda Robina karakteri ile katıldı. 2020’de Bay Yanlış dizisinde Gizem Sezer, 2021’de rol aldığı Mahkum dizisinde Ferda karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda Yasak Elma, Aile ve Sandık Kokusu gibi dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.