Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir?
Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Erkan Avcı dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Erkan Avcı dizide Ayhan’ın oğlunu canlandıracak. Peki, Erkan Avcı kimdir? Erkan Avcı hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Erkan Avcı kimdir?
1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır’da doğan Erkan Avcı, Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir.
Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. atv’de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, FOX’ta yayımlanan Hayatımın Şansı dizisinde "Mazhar" karakterini canlandırdı.
Erkan Avcı hangi projelerde rol almıştır?
2023-2025 Kızıl Goncalar
2022-2023 Hayatımın Şansı
2020-2022 Kuruluş Osman
2019-2020 Şampiyon