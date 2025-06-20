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  4. Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Erkan Avcı dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Erkan Avcı dizide Ayhan’ın oğlunu canlandıracak. Peki, Erkan Avcı kimdir? Erkan Avcı hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir? - Sayfa 1

Erkan Avcı kimdir?

1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır’da doğan Erkan Avcı, Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. 

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir? - Sayfa 2

Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. atv’de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, FOX’ta yayımlanan Hayatımın Şansı dizisinde "Mazhar" karakterini canlandırdı.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir? - Sayfa 3

Erkan Avcı hangi projelerde rol almıştır?

2023-2025   Kızıl Goncalar

2022-2023   Hayatımın Şansı

2020-2022   Kuruluş Osman

2019-2020   Şampiyon

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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Erkan Avcı dahil oldu! Erkan Avcı kimdir? - Sayfa 4

2018-2019   Çukur

2018  Müslüm

2018  Payitaht Abdülhamid

2016-2017   Cesur ve Güzel

2012-2015   Karadayı

2012  Uzun Hikâye         Sinema

2009-2012   Sakarya Fırat

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